Сын и сестра Мадуро испытают на себе вакцину Спутник V
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его сестра и сын примут участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Глава Венесуэлы в ходе выступления заявил, что сам тоже поставит российскую вакцину «как только начнется массовая вакцинация». По мнению президента, российская вакцина «станет спасением для человечества».
#EnVivo 📹 | Presentación del balance de la lucha contra el Covid-19 y nuevas acciones en el marco de la llegada de la vacuna Sputnik V.https://t.co/890PnxS2V6— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) October 4, 2020
Ранее Венесуэла поблагодарила президента России Владимира Путина и ее граждан за первую партию вакцины. Вице-президент страны Дельси Родригес в своем Twitter назвала поставку препарата «историческим моментом» для Боливарианской Республики.
¡Es un momento histórico para la Patria! Hoy recibimos el primer lote de vacunas #SputnikV para fase 3 del ensayo clínico contra el #COVIDー19. En nombre del Pdte. @NicolasMaduro y de todo el pueblo venezolano, agradecemos a nuestra hermana #Rusia y a su Pdte. Vladimir Putin. pic.twitter.com/GMW7wvEUxR— Delcy Rodríguez (@drodriven2) October 2, 2020
На прошлой неделе в Венесуэлу прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По данным властей, в общей сложности около 2 тыс. венесуэльцев примут участие в клинических испытаниях.
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