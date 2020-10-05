Сын и сестра Мадуро испытают на себе вакцину Спутник V

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его сестра и сын примут участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Глава Венесуэлы в ходе выступления заявил, что сам тоже поставит российскую вакцину «как только начнется массовая вакцинация». По мнению президента, российская вакцина «станет спасением для человечества».