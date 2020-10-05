Сын и сестра Мадуро испытают на себе вакцину Спутник V

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его сестра и сын примут участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Глава Венесуэлы в ходе выступления заявил, что сам тоже поставит российскую вакцину «как только начнется массовая вакцинация». По мнению президента, российская вакцина «станет спасением для человечества».

Ранее Венесуэла поблагодарила президента России Владимира Путина и ее граждан за первую партию вакцины. Вице-президент страны Дельси Родригес в своем Twitter назвала поставку препарата «историческим моментом» для Боливарианской Республики.

На прошлой неделе в Венесуэлу прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По данным властей, в общей сложности около 2 тыс. венесуэльцев примут участие в клинических испытаниях.

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Фото: Reuters
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусНиколас Мадуро
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