Венесуэла осудила заявления о возможности ядерного удара по Газе

Венесуэла осудила заявления министра по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху о возможности нанесения ядерного удара по сектору Газа, сообщает ТАСС.

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Каракас призвал международное сообщество остановить уничтожение палестинского народа. Отмечается, что заявления Элияху являются грубейшим нарушением международных договоров и свидетельством того, что Израиль прибегает к угрозам жизни на планете.

Ранее Нетаньяху отстранил министра, допустившего ядерный удар по Газе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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