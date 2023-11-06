Венесуэла осудила заявления о возможности ядерного удара по Газе
6 ноября 202305:37
Венесуэла осудила заявления министра по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху о возможности нанесения ядерного удара по сектору Газа, сообщает ТАСС.
Каракас призвал международное сообщество остановить уничтожение палестинского народа. Отмечается, что заявления Элияху являются грубейшим нарушением международных договоров и свидетельством того, что Израиль прибегает к угрозам жизни на планете.
Ранее Нетаньяху отстранил министра, допустившего ядерный удар по Газе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru