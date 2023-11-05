Нетаньяху отстранил министра, допустившего ядерный удар по Газе
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил от участия в заседаниях кабмина министра наследия Амихая Элиягу за слова о возможности применения ядерного оружия в секторе Газа. Об этом сообщила радиовещательная компания Kan.
По информации СМИ, главу ведомства отстранили до дальнейшего уведомления.
С осуждением министра наследия выступил глава минобороны Израиля Йоав Галант. Слова коллеги он назвал безосновательными и безответственными.
В одном из интервью Элиягу заявил, что применение ядерного оружия в Газе является «одной из возможностей» решения вопроса в анклаве.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет наземную операцию в секторе Газа. Войска окружили одноименный город и начали городские бои. Нетаньяху исключил временное прекращение огня без освобождения заложников, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Харьковской области слышны взрывы
- Маск показал работу язвительной нейросети Grok
- Переговоры с блокирующим самолет в аэропорту Гамбурга мужчиной продолжаются
- В VK зарегистрировались около 4 млн пользователей из новых регионов РФ
- Стали известны подробности поездки Пугачевой из Пскова в Москву
- В Петербургской филармонии прощаются с дирижером Темиркановым
- Россияне мечтают роботизировать уборку и готовку
- Израиль нанес удар более чем по 2500 целям в секторе Газа
- В WADA готовятся к передаче дела РУСАДА в Спортивный арбитражный суд
- Ржавая слава танков Leopard: Западную технику крушат ВС РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru