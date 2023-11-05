Нетаньяху отстранил министра, допустившего ядерный удар по Газе

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил от участия в заседаниях кабмина министра наследия Амихая Элиягу за слова о возможности применения ядерного оружия в секторе Газа. Об этом сообщила радиовещательная компания Kan.

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По информации СМИ, главу ведомства отстранили до дальнейшего уведомления.

С осуждением министра наследия выступил глава минобороны Израиля Йоав Галант. Слова коллеги он назвал безосновательными и безответственными.

В одном из интервью Элиягу заявил, что применение ядерного оружия в Газе является «одной из возможностей» решения вопроса в анклаве.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет наземную операцию в секторе Газа. Войска окружили одноименный город и начали городские бои. Нетаньяху исключил временное прекращение огня без освобождения заложников, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:НетаньяхуСектор ГазаИзраиль

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