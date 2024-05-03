СМИ: Крымский мост в 2022 году подорвали самодельной бомбой

Крымский мост в октябре 2022 года подорвали самодельной бомбой, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на взрывотехническую судебную экспертизу.

Украинский постпред при ООН намекнул на атаку на Крымский мост

Ее мощность была равна 10 тоннам тротила. В качестве основного заряда использовалось смесевое взрывчатое вещество на основе твердого ракетного топлива. Камуфлирование бомбы было обеспечено полиэтиленовой пленкой толщиной 0,1 миллиметра. Ее плотный слой выступил в роли оболочки взрывного устройства.

Детонатор под пленкой сработал от сигнала GPS-навигатора.

Фура, нагруженная 21 тонной гексогена, 8 октября 2022 обошла «глушилки», проехала на Крымский мост и взорвалась. Погибли пять человек: водитель фуры, а также водитель и трое пассажиров легковушки, ехавшей рядом. После первого взрыва СБУ приступила к разработке повторной атаки на Крымский мост. 17 июля 2023 года плавучие дроны-камикадзе ударили по мосту, повредив пролеты. В результате погибла супружеская пара из Белгорода, а их дочь получила ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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