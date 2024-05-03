СМИ: Крымский мост в 2022 году подорвали самодельной бомбой
Крымский мост в октябре 2022 года подорвали самодельной бомбой, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на взрывотехническую судебную экспертизу.
Ее мощность была равна 10 тоннам тротила. В качестве основного заряда использовалось смесевое взрывчатое вещество на основе твердого ракетного топлива. Камуфлирование бомбы было обеспечено полиэтиленовой пленкой толщиной 0,1 миллиметра. Ее плотный слой выступил в роли оболочки взрывного устройства.
Детонатор под пленкой сработал от сигнала GPS-навигатора.
Фура, нагруженная 21 тонной гексогена, 8 октября 2022 обошла «глушилки», проехала на Крымский мост и взорвалась. Погибли пять человек: водитель фуры, а также водитель и трое пассажиров легковушки, ехавшей рядом. После первого взрыва СБУ приступила к разработке повторной атаки на Крымский мост. 17 июля 2023 года плавучие дроны-камикадзе ударили по мосту, повредив пролеты. В результате погибла супружеская пара из Белгорода, а их дочь получила ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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