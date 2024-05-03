Захарова прокомментировала отказ Reuters от публикации слов Кэмерона
Удаление на сайте Reuters информации о словах министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Украина имеет право атаковать российскую территорию британским оружием — это сюжет в стиле «чисто английского убийства», сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой.
По ее словам, материал убрали через два часа после того, как его опубликовали. Дипломат уверена, что цитата была верной, а Кэмерон произнес фразу о «праве» Украины атаковать РФ британским оружием. Однако из-за резонанса заявления британские власти были вынуждены «дать заднюю и принести в жертву Reuters».
Ранее Кэмерон заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Он отметил, что говорит о применении украинской стороны предоставленного Лондоном оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru