По ее словам, материал убрали через два часа после того, как его опубликовали. Дипломат уверена, что цитата была верной, а Кэмерон произнес фразу о «праве» Украины атаковать РФ британским оружием. Однако из-за резонанса заявления британские власти были вынуждены «дать заднюю и принести в жертву Reuters».

Ранее Кэмерон заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Он отметил, что говорит о применении украинской стороны предоставленного Лондоном оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

