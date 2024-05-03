Захарова прокомментировала отказ Reuters от публикации слов Кэмерона

Удаление на сайте Reuters информации о словах министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Украина имеет право атаковать российскую территорию британским оружием — это сюжет в стиле «чисто английского убийства», сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой.

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По ее словам, материал убрали через два часа после того, как его опубликовали. Дипломат уверена, что цитата была верной, а Кэмерон произнес фразу о «праве» Украины атаковать РФ британским оружием. Однако из-за резонанса заявления британские власти были вынуждены «дать заднюю и принести в жертву Reuters».

Ранее Кэмерон заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Он отметил, что говорит о применении украинской стороны предоставленного Лондоном оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВеликобританияМид РФМария Захарова

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