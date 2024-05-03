Конгресс США: Задержки с поставками подорвали способность Украины сражаться

Задержки с поставками военной помощи США Украине подорвали способность украинской армии сражаться, сообщил изданию Foreign Policy член комитета по вооруженным сервисам Палаты представителей Адам Смит.

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По его словам, также был нанесен удар по моральному духу Вооруженных сил Украины. Так парламентарий прокомментировал последствия задержек с поставками военной помощи Киеву.

Он указал, что в отличие от оставшихся без оружия и боеприпасов украинских военных, Россия «психологически чувствует, что побеждает».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаКонгресс США

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