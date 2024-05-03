Конгресс США: Задержки с поставками подорвали способность Украины сражаться
Задержки с поставками военной помощи США Украине подорвали способность украинской армии сражаться, сообщил изданию Foreign Policy член комитета по вооруженным сервисам Палаты представителей Адам Смит.
По его словам, также был нанесен удар по моральному духу Вооруженных сил Украины. Так парламентарий прокомментировал последствия задержек с поставками военной помощи Киеву.
Он указал, что в отличие от оставшихся без оружия и боеприпасов украинских военных, Россия «психологически чувствует, что побеждает».
Ранее на Украине заявили, что сайт PornHub будет финансировать ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru