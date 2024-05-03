Конгресс США: Задержки с поставками подорвали способность Украины сражаться

По его словам, также был нанесен удар по моральному духу Вооруженных сил Украины. Так парламентарий прокомментировал последствия задержек с поставками военной помощи Киеву.

Он указал, что в отличие от оставшихся без оружия и боеприпасов украинских военных, Россия «психологически чувствует, что побеждает».

Ранее на Украине заявили, что сайт PornHub будет финансировать ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

