«Кровавый спектакль»: Ядерная война приведет Израиль к его гибели

Задачей антиизраильского и антиамериканского альянса «Ось сопротивления» является уничтожение Израиля, сообщил Financial Times глава управления по связям с политическими силами и СМИ движения ХАМАС в Ливане Абдул Маджид Авад.

По его словам, альянс объединяет Иран, Сирию, иракские шиитские ополчения, ливанскую «Хезболлу» и йеменское движение хуситов. Объединение призвано противодействовать американо-израильскому влиянию на Ближнем Востоке.

В свою очередь, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в комментарии НСН допустил ядерную войну на Ближнем Востоке, если в палестино-израильский конфликт вмешается Иран.



«Война будет нарастать предсказуемо. Закончится ли она большой ирано-израильской войной, никто не знает. Если этим закончится, то, вполне возможно, она выйдет на ядерную фазу. Организаторы всего этого безобразия могут аплодировать сами себе. Критический момент будет тогда, когда существование страны окажется под угрозой. Тогда, когда настанет время для ядерных бомбардировок… Тогда Израиль войдет в историю не один, а с большим количеством соседей, в первую очередь тех, кто на него наезжает. Иран в этой системе первый. Ни одна империя, которая начала Первую мировую войну, не осталась на карте. Тогда все началось с того, что эрцгерцога Франца Фердинанда пристрелил студент», - вспомнил политолог.