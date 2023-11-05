«Кровавый спектакль»: Ядерная война приведет Израиль к его гибели
Вероятность ядерной войны между армией Израиля и палестинским движением ХАМАС эксперты в России считают вполне вероятной. Она, по их мнению, может привести к уничтожению израильского государства.
Заявление министра наследия Израиля Амихая Элиягу о возможности сброса ядерной бомбы на город Газа «отражают беспрецедентный преступный терроризм» со стороны израильского правительства, считает представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем. Он полагает, что подобные заявления стали следствием полной поддержки израильских сил со стороны США, считает представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем. Сообщение опубликовано в Telegram-канале организации.
Задачей антиизраильского и антиамериканского альянса «Ось сопротивления» является уничтожение Израиля, сообщил Financial Times глава управления по связям с политическими силами и СМИ движения ХАМАС в Ливане Абдул Маджид Авад.
По его словам, альянс объединяет Иран, Сирию, иракские шиитские ополчения, ливанскую «Хезболлу» и йеменское движение хуситов. Объединение призвано противодействовать американо-израильскому влиянию на Ближнем Востоке.
В свою очередь, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в комментарии НСН допустил ядерную войну на Ближнем Востоке, если в палестино-израильский конфликт вмешается Иран.
«Война будет нарастать предсказуемо. Закончится ли она большой ирано-израильской войной, никто не знает. Если этим закончится, то, вполне возможно, она выйдет на ядерную фазу. Организаторы всего этого безобразия могут аплодировать сами себе. Критический момент будет тогда, когда существование страны окажется под угрозой. Тогда, когда настанет время для ядерных бомбардировок… Тогда Израиль войдет в историю не один, а с большим количеством соседей, в первую очередь тех, кто на него наезжает. Иран в этой системе первый. Ни одна империя, которая начала Первую мировую войну, не осталась на карте. Тогда все началось с того, что эрцгерцога Франца Фердинанда пристрелил студент», - вспомнил политолог.
Востоковед Каринэ Геворгян предрекла в беседе с НСН ликвидацию государства Израиль.
«Этот сценарий - кровавый спектакль, но он уже запущен. В него вписано все, что будет происходить в контексте такой драматургии. Это будет лишь усиливать драматичность и трагичность обстоятельств. Никаких изменений не будет, запущен очень серьезный процесс, и он не будет одномоментным. Полагаю, что на каком-то этапе государство Израиль будет ликвидировано. Не имеет значения, кто прав, кто виноват и кого жальче. Это тот Карфаген, который хотели бы разрушить очень многие и на Востоке, и на Западе. Еще Киссинджер говорил, что Израиля не будет, что он не нужен», — сказала Геворгян.
Израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис заявил в интервью НСН, что Израиль в состоянии вести одновременную войну с палестинским «Исламским джихадом», ливанской группировкой «Хезболла» и ХАМАС, однако стране будет необходима помощь в прикрытии тыловых районов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru