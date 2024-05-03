По его словам, тогда ЕС продемонстрировал готовность прощать Украине любые преступления. Затем европейцы начали потворствовать любому желанию Киева устранять неугодных, в том числе — политиков, журналистов и гражданских активистов.

Логвинов задался вопросом, понимают ли в Брюсселе, что такое неонацизм и намерены ли бороться с его проявлениями в Европе.

В событиях в Доме профсоюзов погибли 48 человек, пострадали более 250. Никто до сих пор не был привлечён к ответственности за произошедшее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

