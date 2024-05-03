Постпредство РФ: Евросоюз закрыл глаза на расправу над мирными одесситами
После трагедии в Одессе Европейский союз закрыл глаза на убийство мирных жителей, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление и. о. постпреда России при Евросоюзе Кирилла Логвинова.
По его словам, тогда ЕС продемонстрировал готовность прощать Украине любые преступления. Затем европейцы начали потворствовать любому желанию Киева устранять неугодных, в том числе — политиков, журналистов и гражданских активистов.
Логвинов задался вопросом, понимают ли в Брюсселе, что такое неонацизм и намерены ли бороться с его проявлениями в Европе.
В событиях в Доме профсоюзов погибли 48 человек, пострадали более 250. Никто до сих пор не был привлечён к ответственности за произошедшее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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