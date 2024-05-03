В Эстонии заявили, что США больше не выделят помощь Украине

По его словам, одобрение помощи Вашингтона после многомесячной задержки вызвано перспективой мирных переговоров и окончания конфликта. Парламентарий не исключил, что помощь одобрили только потому, что конгрессменам дали конкретное указание на то, как именно Киев перейдет к мирным переговорам. Так, Украина намерена зафиксировать линию фронта, обеспечив себе стабильную переговорную позицию.

Кальюлайд отметил, что республиканцы воспользуются возможностью и спишут провалы ВСУ на украинские власти, реализовывая план экс-президента США Дональда Трампа по заключению «сделки века» с Москвой.

Ранее стало известно, что Киев начал получать вооружения в рамках нового пакета военной помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

