В Эстонии заявили, что США больше не выделят помощь Украине
Новый пакет военный помощи Киеву, по всей видимости, был воспринят в США как последний, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление депутат парламента Эстонии Раймонда Кальюлайда.
По его словам, одобрение помощи Вашингтона после многомесячной задержки вызвано перспективой мирных переговоров и окончания конфликта. Парламентарий не исключил, что помощь одобрили только потому, что конгрессменам дали конкретное указание на то, как именно Киев перейдет к мирным переговорам. Так, Украина намерена зафиксировать линию фронта, обеспечив себе стабильную переговорную позицию.
Кальюлайд отметил, что республиканцы воспользуются возможностью и спишут провалы ВСУ на украинские власти, реализовывая план экс-президента США Дональда Трампа по заключению «сделки века» с Москвой.
Ранее стало известно, что Киев начал получать вооружения в рамках нового пакета военной помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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