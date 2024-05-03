СМИ: Российские дроны - постоянный источник опасности

Они признали постоянную угрозу, которая исходит от российских беспилотников. «У нас может пройти ночь спокойно, когда мы просто наблюдаем, а можем 15–20 раз бегать к оружию. Такая же ситуация в течение дня», – заявил рядовой Игорь Бойчак. Нехватка живой силы приводит к тому, что украинские военные быстро устают.

Российские силы бьют по энергетике, готовясь обрушить фронт ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

