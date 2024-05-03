На Украине заявили, что сайт PornHub будет финансировать ВСУ

На Украине в качестве налогоплательщика зарегистрировалась компания Ethical Capital Partners, владеющая одним из самых популярных порносайтов в мире PornHub, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева.

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По его словам, получаемые средства от НДС потратят на Вооруженные силы Украины.

Как отметил депутат, Украина по просмотрам PornHub занимает 14-е место в мире.

Ранее мировой рейтинг PornHub возглавила российская порноактриса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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