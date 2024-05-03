На Украине заявили, что сайт PornHub будет финансировать ВСУ
3 мая 202402:02
На Украине в качестве налогоплательщика зарегистрировалась компания Ethical Capital Partners, владеющая одним из самых популярных порносайтов в мире PornHub, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева.
По его словам, получаемые средства от НДС потратят на Вооруженные силы Украины.
Как отметил депутат, Украина по просмотрам PornHub занимает 14-е место в мире.
Ранее мировой рейтинг PornHub возглавила российская порноактриса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru