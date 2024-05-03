Опрос: Более 40% американцев считают вероятным скорое начало гражданской войны
Больше 40% граждан США считают, что новая гражданская война в стране вероятна в ближайшие пять лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование социологической компанией Rasmussen Reports.
16% участников исследования считают такой сценарий «весьма вероятным». 49% не считают, что новая гражданская война вероятна в ближайшие пять лет. 20% считают, что это совсем маловероятно, еще 10% не уверены.
37% американцев выступают за то, что новая гражданская война в стране более вероятна в случае переизбрания Джо Байдена. 25% убеждены в начале боевых действий в случае победы на выборах президента Дональда Трампа.
По словам заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, разлад в Соединенных Штатах «в чем-то носит непримиримый характер». По его словам, разлад в элитах Соединенных Штатов может привести к гражданской войне в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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