В Чебоксарах школьница перевела мошенникам 1,3 млн рублей

Она считала, что покупает бонусы для онлайн-игры. В правоохранительные органы обратилась мать девочки.

Как выяснилось, телефоны родителей и планшет находились у дочери, которая общалась по видеосвязи с незнакомцем. Он убедил ребенка войти в приложения банков на телефонах родителей и отправить деньги с банковских вкладов. Девочка выполнила 11 трансакций по QR-кодам по 100 тыс. рублей каждая, оформила кредит на сумму более 460 тыс. рублей и успела оплатить заемными средствами покупки на сумму 200 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что мошенники в РФ научились подделывать голоса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

