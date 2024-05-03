В Чебоксарах школьница перевела мошенникам 1,3 млн рублей
В Чебоксарах 9-летняя школьница перевела мошенникам 1,3 млн рублей, сообщают «Известия».
Она считала, что покупает бонусы для онлайн-игры. В правоохранительные органы обратилась мать девочки.
Как выяснилось, телефоны родителей и планшет находились у дочери, которая общалась по видеосвязи с незнакомцем. Он убедил ребенка войти в приложения банков на телефонах родителей и отправить деньги с банковских вкладов. Девочка выполнила 11 трансакций по QR-кодам по 100 тыс. рублей каждая, оформила кредит на сумму более 460 тыс. рублей и успела оплатить заемными средствами покупки на сумму 200 тыс. рублей.
Ранее стало известно, что мошенники в РФ научились подделывать голоса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru