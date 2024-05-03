В ЛНР задержали собиравшую сведения о ВС РФ украинку
3 мая 202400:18
Российские силовики задержали проживающую в ЛНР украинку, которая собирала данные об армии России, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Женщина проживала в поселке Троицкое и собирала данные о местах дислокации российских подразделений, которые задействованы в проведении специальной военной операции. В отношении гражданки Украины завели уголовное дело о шпионаже.
По словам женщины, с марта по май 2023 года она передавала данные о российских военных.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru