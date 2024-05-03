В ЛНР задержали собиравшую сведения о ВС РФ украинку

Российские силовики задержали проживающую в ЛНР украинку, которая собирала данные об армии России, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Женщина проживала в поселке Троицкое и собирала данные о местах дислокации российских подразделений, которые задействованы в проведении специальной военной операции. В отношении гражданки Украины завели уголовное дело о шпионаже.

По словам женщины, с марта по май 2023 года она передавала данные о российских военных.

