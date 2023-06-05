«Ведут на убой»: В США признались о ненависти НАТО к Украине и Зеленскому
Перевес численности российских войск сыграет решающую роль, никакое западное оружие не спасет обреченный Киев, считают эксперты.
При внешней благосклонности Североатлантический альянс пропитан неуважением и даже ненавистью к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом заявил экс-офицер разведки США и бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью ведущему подкаста US tour of duty.
По его словам, НАТО ведет украинский народ на убой, используя при этом Зеленского, а сам президент Украины, по мнению Риттера, живет в вымышленном мире, напрасно надеясь на то, что Украина когда-нибудь станет членом альянса. «Неужели он не понимает, что Украина никогда не будет членом НАТО? Никогда», — заявил Риттер.
Призывает Зеленского образумиться и пойти на уступки России ради завершения конфликта между двумя странами и желающий стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами, передает ABC News.
Он также призвал Байдена заботиться об интересах США и выстраивать отношения с Пекином, что сегодня гораздо важнее для Вашингтона, чем поддержка Украины.
Похожие настроения царят и в семье экс-президента США Дональда Трампа. Так, его старший сын, предприниматель Дональд Трамп-младший, обратился с требованием к администрации действующего президента США Джо Байдена «не разорять Америку ради помощи одной из самых коррумпированных стран в мире» — Украине.
Он изобразил карту, на которой государства Восточной Европы, Балканского полуострова и причерноморского региона, в том числе и Украина, подписаны «Это не Америка», «И это не Америка», «Это не наши заботы», «Нет, только не это».
«Я знаю, что Украина — это новая религия левых, но это не наша проблема», — отметил Трамп-младший в подписи к рисунку.
ЧТО ЗАКОНЧИТСЯ БЫСТРЕЕ?
Тем временем крах ВСУ предрекли в Германии. И не из-за нехватки оружия (его запасы как раз постоянно пополняет Запад) — из-за численности армии и населения. В конечном счете люди у ВСУ закончатся раньше, чем оружие, воевать будет уже некому, заявил немецкий политолог Вольф Меркель в интервью Spiegel TV.
По словам собеседника телеканала, сегодня Россия располагает одним миллионом вооруженных солдат, двумя миллионами граждан, находящимися в запасе, и 45 миллионами россиян, которые готовы встать при необходимости на защиту Отечества, что, по словам Меркеля, больше всего населения Украины.
Он отметил, что вопрос численности армий может стать решающим, поскольку сам Североатлантический альянс не станет вмешивать в конфликт свои войска.
НАЧАЛО КОНЦА?
Вместе с тем в России полагают, что контрнаступление Украины станет началом «скорого и ужасного конца» для Киева. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой депутата Госдумы от крымского региона Леонида Бабашова.
При этом депутат выразил сожаление, что из-за действий киевских властей пострадают рядовые украинцы.
Бабашов также согласился с тем, что у украинской армии нет шансов провести успешное контрнаступление. Попытки его осуществить грозят колоссальными потерями ВСУ и в технике, и в живой силе, отметил депутат. При этом он добавил, что украинские власти обещают начать контрнаступление уже порядка восьми месяцев, однако сейчас для Зеленского пришло время действовать. «Кровавый клоун обязан отчитаться о проделанной работе перед Вашингтонским обкомом», — заявил Бабашов.
ДВА ПУТИ
В свою очередь некоторые западные политологи также полагают, что Запад должен пойти на уступки России, разрабатывать мирные планы и схемы по завершению российско-украинского конфликта. Об этом в своем интервью НСН заявил немецкий политолог Александр Рар.
При этом он объяснил, почему западные страны продолжают поддерживать противостояние между Россией и Украиной даже в ущерб собственной выгоде. По мнению Рара, Запад преследует цель ослабления России любой ценой. Сегодня, подчеркнул политолог, Россия воюет с самой укрепленной европейской армией, располагающей таким оружием, о котором раньше Киев не мог и мечтать. С другой стороны, отметил Рар, Россия наращивает объемы производства оружия, также идут разговоры о том, что необходимо подключать более страшное вооружение.
Предложил немецкий политолог и варианты окончания конфликта на Украине. Их, по мнению Рара, два: либо противостояние пойдет по нарастающей из-за нежелания сторон проигрывать, либо Москва и Киев смогут договориться, например, через посредничество Китая. Допустил собеседник НСН и нахождение компромисса, на который согласятся все стороны, но при этом конфликт будет тлеть.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Росприроднадзор выявил превышение марганца в Волге более чем в 40 раз
- СМИ: В Киргизии задержали подозреваемых в попытке госпереворота
- Шесть жителей Ульяновской области скончались от отравления после употребления сидра
- СМИ: В индийском Уттар-Прадеш молодожены умерли от сердечного приступа после свадьбы
- СМИ: В Красноярске сгорело здание ГИБДД вместе с документами и техникой
- Рогов сообщил о возобновлении боевых действий на Запорожском направлении
- При обстреле энергообъектов в Белгородской области пострадал мирный житель
- Депутат Бабашов предрек Киеву «ужасный конец» после контрнаступления ВСУ
- Бывшая солистка «Тату» Лена Катина раскрыла пол и имя будущего ребенка
- ЛДПР предложила ввести сертификат для новорожденного ребенка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru