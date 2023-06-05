По его словам, НАТО ведет украинский народ на убой, используя при этом Зеленского, а сам президент Украины, по мнению Риттера, живет в вымышленном мире, напрасно надеясь на то, что Украина когда-нибудь станет членом альянса. «Неужели он не понимает, что Украина никогда не будет членом НАТО? Никогда», — заявил Риттер.

Призывает Зеленского образумиться и пойти на уступки России ради завершения конфликта между двумя странами и желающий стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами, передает ABC News.

Он также призвал Байдена заботиться об интересах США и выстраивать отношения с Пекином, что сегодня гораздо важнее для Вашингтона, чем поддержка Украины.

Похожие настроения царят и в семье экс-президента США Дональда Трампа. Так, его старший сын, предприниматель Дональд Трамп-младший, обратился с требованием к администрации действующего президента США Джо Байдена «не разорять Америку ради помощи одной из самых коррумпированных стран в мире» — Украине.

Он изобразил карту, на которой государства Восточной Европы, Балканского полуострова и причерноморского региона, в том числе и Украина, подписаны «Это не Америка», «И это не Америка», «Это не наши заботы», «Нет, только не это».

«Я знаю, что Украина — это новая религия левых, но это не наша проблема», — отметил Трамп-младший в подписи к рисунку.

ЧТО ЗАКОНЧИТСЯ БЫСТРЕЕ?

Тем временем крах ВСУ предрекли в Германии. И не из-за нехватки оружия (его запасы как раз постоянно пополняет Запад) — из-за численности армии и населения. В конечном счете люди у ВСУ закончатся раньше, чем оружие, воевать будет уже некому, заявил немецкий политолог Вольф Меркель в интервью Spiegel TV.

По словам собеседника телеканала, сегодня Россия располагает одним миллионом вооруженных солдат, двумя миллионами граждан, находящимися в запасе, и 45 миллионами россиян, которые готовы встать при необходимости на защиту Отечества, что, по словам Меркеля, больше всего населения Украины.

Он отметил, что вопрос численности армий может стать решающим, поскольку сам Североатлантический альянс не станет вмешивать в конфликт свои войска.

НАЧАЛО КОНЦА?

Вместе с тем в России полагают, что контрнаступление Украины станет началом «скорого и ужасного конца» для Киева. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой депутата Госдумы от крымского региона Леонида Бабашова.

При этом депутат выразил сожаление, что из-за действий киевских властей пострадают рядовые украинцы.

Бабашов также согласился с тем, что у украинской армии нет шансов провести успешное контрнаступление. Попытки его осуществить грозят колоссальными потерями ВСУ и в технике, и в живой силе, отметил депутат. При этом он добавил, что украинские власти обещают начать контрнаступление уже порядка восьми месяцев, однако сейчас для Зеленского пришло время действовать. «Кровавый клоун обязан отчитаться о проделанной работе перед Вашингтонским обкомом», — заявил Бабашов.