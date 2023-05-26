«Найдут компромисс?»: Немецкий политолог о судьбе Украины после СВО
Задача Запада — ослабить Россию даже вопреки своей же выгоде, чтобы она не смогла продолжать украинский конфликт, сказал НСН Александр Рар.
Россия стала вносить конструктивные предложения о приостановке военных действий, теперь Запад должен пойти на ответные шаги. Об этом НСН заявил экс-советник правительства ФРГ, немецкий политолог Александр Рар.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсетях описал три варианта будущего Украины после завершения спецоперации. Согласно первому варианту, западная часть Украины переходит под контроль ряда стран Евросоюза, а оставшаяся «ничейная» украинская территория вступает в НАТО, при этом вооруженный конфликт возобновляется. Второй вариант Медведева предусматривает раздел территории Украины между Евросоюзом и Россией, но часть «нацистов» продолжают активность на территории Евросоюза, риск возобновления конфликта с Россией в этом случае будет умеренным. Третий же вариант допускает переход западных земель Украины под контроль Евросоюза и вступление оставшейся части страны в состав России. В этом случае, отметил Медведев, конфликт не возобновится. Рар назвал предложения Медведева интересными.
«Россия начинает делать предложения о приостановке военных действий. Считаю, что и Запад должен начать разрабатывать мирные планы и схемы. Однако на Западе никто вариант раздела Украины и отдачи России той территории, где сегодня находится российская армия, не рассматривает. При этом во многих кругах вариант перехода восточных областей Украины под контроль России и вхождения оставшейся части Украины в НАТО и Евросоюз рассматривается как достаточно реалистичный. Не знаю, что на этот счет думают американцы, которые наверняка тоже имеют определенные данные и понимают, что конфликт должен завершиться», — сказал Рар.
Собеседник НСН также объяснил, почему Запад поддерживает конфликт на Украине так долго.
«Западу выгодно настолько ослабить Россию даже в ущерб собственной выгоде, чтобы она больше не возвращалась к этому конфликту. Боюсь, что его очень трудно решить, ведь Украина сейчас будет получать всевозможную поддержку с Запада. Я согласен с основателем ЧВК “Вагнер” Евгением Пригожиным в том, что сегодня украинская армия — наиболее укрепленная в Европе. Она располагает таким оружием, которое ей и не снилось. Понятно, что Россия с этим мириться не будет. С другой стороны, Россия тоже производит все больше и больше оружия, и в России говорят о том, что нужно подключать совсем другое, гораздо более страшное вооружение. Есть два пути — либо конфликт пойдет по нарастающей, потому что никто не захочет проигрывать, либо стороны смогут договориться, может быть, через посредничество Китая. Возможно, найдется компромисс, на который все согласятся, но при этом конфликт будет тлеть», — подытожил он.
Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер заявил, что Киеву необходимо сесть за стол переговоров до июля, дольше Украина не сможет продержаться. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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