«Найдут компромисс?»: Немецкий политолог о судьбе Украины после СВО

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсетях описал три варианта будущего Украины после завершения спецоперации. Согласно первому варианту, западная часть Украины переходит под контроль ряда стран Евросоюза, а оставшаяся «ничейная» украинская территория вступает в НАТО, при этом вооруженный конфликт возобновляется. Второй вариант Медведева предусматривает раздел территории Украины между Евросоюзом и Россией, но часть «нацистов» продолжают активность на территории Евросоюза, риск возобновления конфликта с Россией в этом случае будет умеренным. Третий же вариант допускает переход западных земель Украины под контроль Евросоюза и вступление оставшейся части страны в состав России. В этом случае, отметил Медведев, конфликт не возобновится. Рар назвал предложения Медведева интересными.

«Россия начинает делать предложения о приостановке военных действий. Считаю, что и Запад должен начать разрабатывать мирные планы и схемы. Однако на Западе никто вариант раздела Украины и отдачи России той территории, где сегодня находится российская армия, не рассматривает. При этом во многих кругах вариант перехода восточных областей Украины под контроль России и вхождения оставшейся части Украины в НАТО и Евросоюз рассматривается как достаточно реалистичный. Не знаю, что на этот счет думают американцы, которые наверняка тоже имеют определенные данные и понимают, что конфликт должен завершиться», — сказал Рар.

Собеседник НСН также объяснил, почему Запад поддерживает конфликт на Украине так долго.