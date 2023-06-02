В США раскрыли судьбу Зеленского в случае провала контрнаступления ВСУ

Провал контрнаступления украинской армии приведет к резкому ослаблению позиций президента Владимира Зеленского. Такое мнение высказал обозреватель американского издания The Hill Брэд Дресс.

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В случае неудачи ВСУ Зеленский может лишиться поддержки западных стран, считает эксперт. По его мнению, позиции президента Украины на международной арене резко ослабнут.

Дресс полагает, что Зеленский не сможет сохранить прежнее влияние внутри страны. Поражение ВСУ приведет к резкому усилению критиков конфликта внутри Украины и за ее пределами, написал обозреватель.

«Украина сталкивается с заоблачными ожиданиями в преддверии своего предстоящего контрнаступления, что создает целый ряд опасностей, если Киев не сможет добиться серьезных успехов», - констатировал автор.

Зеленский ранее отказался отвечать на вопрос о сроках контрнаступления ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
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