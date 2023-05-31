Президент Польши напомнил, что Путин пока не проиграл «ни одной войны»

Президент Польши Анджей Дуда выступил с предостережением от преждевременных утверждений о возможном проигрыше России в противостоянии с Украиной. «Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны», – заявил польский лидер в беседе с издателем The Wall Street Journal Алмаром Латуром, который возглавляет Dow Jones & Company.

Дуда отметил, что сегодня появляются разговоры о проигрыше президента РФ в связи с тем, что Финляндия стала членом НАТО. Однако, по словам польского лидера, российская сторона продолжает давление на Украину, как «каток».

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Он также заявил о несопоставимых людских ресурсах, напомнив, что россиян более 100 миллионов, а украинцев - меньше 40 миллионов. Правда, Дуда не исключил, что в будущем армии РФ всё-таки придётся уйти за пределы Украины.

Ранее польский политолог Якуб Корейба в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» опроверг утверждения американского журналиста Сеймура Херша о том, что группа стран во главе с Варшавой якобы втайне призывает президента Украины Владимира Зеленского завершить конфликт с Россией.

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ФОТО: РИА Новости
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