Президент Польши напомнил, что Путин пока не проиграл «ни одной войны»

Президент Польши Анджей Дуда выступил с предостережением от преждевременных утверждений о возможном проигрыше России в противостоянии с Украиной. «Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны», – заявил польский лидер в беседе с издателем The Wall Street Journal Алмаром Латуром, который возглавляет Dow Jones & Company.

Дуда отметил, что сегодня появляются разговоры о проигрыше президента РФ в связи с тем, что Финляндия стала членом НАТО. Однако, по словам польского лидера, российская сторона продолжает давление на Украину, как «каток».