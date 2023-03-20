Варшава опровергла слова посла о готовности вступить в конфликт с Москвой
Посольство Польши во Франции опровергло слова своего посла о готовности Варшавы вступить в конфликт с Россией, если Украина потерпит поражение на поле боя.
В дипмиссии сообщили, что интервью посла Росцишевского в некоторых СМИ было интерпретировано в отрыве от контекста. Отмечается, что во время разговора с журналистом Росцишевский настаивал на помощи Киеву со стороны союзников.
Посольство отмечает, что прослушивание всего интервью говорит о том, что в нем якобы нет обещания непосредственного участия Польши в конфликте.
Напомним, польский посол во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что Варшава вступит в конфликт с Россией, если Киев проиграет в конфликте с Москвой. При этом украинские власти якобы отстаивают ценности и культуру Запада.
Сенатор Алексей Пушков назвал самонадеянным заявление посла Польши.
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