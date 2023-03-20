Варшава опровергла слова посла о готовности вступить в конфликт с Москвой

В дипмиссии сообщили, что интервью посла Росцишевского в некоторых СМИ было интерпретировано в отрыве от контекста. Отмечается, что во время разговора с журналистом Росцишевский настаивал на помощи Киеву со стороны союзников.

Посольство отмечает, что прослушивание всего интервью говорит о том, что в нем якобы нет обещания непосредственного участия Польши в конфликте.

Напомним, польский посол во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что Варшава вступит в конфликт с Россией, если Киев проиграет в конфликте с Москвой. При этом украинские власти якобы отстаивают ценности и культуру Запада.

Сенатор Алексей Пушков назвал самонадеянным заявление посла Польши.

