Послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России

Послы стран Евросоюза согласовали новый пакет санкций в отношении России. Об этом заявило Agence France-Presse.

«ЕС согласовал 17-й пакет санкций против России», — передает агентство со ссылкой на дипломатов.

Как пишет издание Bild, министры иностранных дел государств Евросоюза могут утвердить ограничения 20 мая. По его данным, в рамках нового пакета санкций ожидается полный отказ Европы от поставок газа из РФ, ужесточение ограничения цен на российскую нефть, меры в отношении страховок для судоходных компаний, танкеров «теневого» флота, отдельных банков.

Ранее СМИ сообщили, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Фридрих Мерц обсуждали возможные санкции против газопровода «Северный поток-2», пишет 360.ru.

