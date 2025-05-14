Послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России
Послы стран Евросоюза согласовали новый пакет санкций в отношении России. Об этом заявило Agence France-Presse.
«ЕС согласовал 17-й пакет санкций против России», — передает агентство со ссылкой на дипломатов.
Как пишет издание Bild, министры иностранных дел государств Евросоюза могут утвердить ограничения 20 мая. По его данным, в рамках нового пакета санкций ожидается полный отказ Европы от поставок газа из РФ, ужесточение ограничения цен на российскую нефть, меры в отношении страховок для судоходных компаний, танкеров «теневого» флота, отдельных банков.
Ранее СМИ сообщили, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Фридрих Мерц обсуждали возможные санкции против газопровода «Северный поток-2», пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru