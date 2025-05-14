В московском метрополитене в 2026 году запустят поезд в честь Жириновского
Запуск поезда в честь юбилея основателя ЛДПР Владимира Жириновского планируется в метро Москвы в 2026 году. Об этом рассказал лидер партии Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС.
«В рамках плана мероприятий запланирован запуск брендированного поезда, посвященного 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР», - указал политик.
Состав запустят по Сокольнической линии столичного метрополитена. Как ожидается, поезд выйдет на линию во второй половине 2026 года.
Ранее президент Владимир Путин постановил провести в 2026-м мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Владимира Жириновского. Политик ушел из жизни 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет, напоминает RT.
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