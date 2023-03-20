Пушков прокомментировал заявление посла Польши о вступлении в конфликт на Украине

По словам парламентария, «впервые на языке у официального представителя Польши то, что у ее руководителей давно на уме». «Однако вся «смелость» поляков зиждется на поддержке США», — заявил Пушков. Он задался вопросом о том, есть ли уверенность в Варшаве, «что Вашингтон готов воевать».

Напомним, польский посол во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что Варшава вступит в конфликт с Россией, если Киев покажет свою несостоятельность на поле боя.

