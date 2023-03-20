Пушков прокомментировал заявление посла Польши о вступлении в конфликт на Украине

Сенатор Алексей Пушков назвал самонадеянным заявление посла Польши, который сообщил о вступлении в конфликт вокруг Украины в случае поражения Киева, сообщают «Известия».

«Добьем до Варшавы!»: Генерал Болдырев остудил «Искандерами» польские HIMARS у Калининградской области

По словам парламентария, «впервые на языке у официального представителя Польши то, что у ее руководителей давно на уме». «Однако вся «смелость» поляков зиждется на поддержке США», — заявил Пушков. Он задался вопросом о том, есть ли уверенность в Варшаве, «что Вашингтон готов воевать».

Напомним, польский посол во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что Варшава вступит в конфликт с Россией, если Киев покажет свою несостоятельность на поле боя.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:ПольшаАлексей Пушков

Горячие новости

Все новости

партнеры