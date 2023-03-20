Посол Польши Росцишевский заявил, что Варшава вступит в украинский конфликт в случае поражения ВСУ

Варшава вступит в конфликт с Россией, если Киев покажет свою несостоятельность на поле боя, сообщают «Известия» со ссылкой на польского посла во Франции Яна Эмерика Росцишевского.

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По его словам, Польша вступит в конфликт, если Украина не сможет отстоять свою независимость. Дипломат отметил, что украинские власти якобы отстаивают ценности и культуру Запада, поэтому победа Киеву в необходима.

Как сообщалось ранее, Польша намерена разместить HIMARS рядом с Калининградской областью.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаПольша

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