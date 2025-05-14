Политики, покинувшие Россию, мечтают расчленить страну при поддержке Запада. Об этом заявил директор Службы внешней разведки, глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

«Мы хорошо знаем, что и сегодня есть мелкие группы так называемых городских сумасшедших у нас. Слава богу, большая часть из них освободила территорию Российской Федерации от своего присутствия», - подчеркнул Нарышкин.

Он отметил, что эти деятели продолжают вынашивать планы по разделению России на части при финансовой поддержке со стороны Запада.

Ранее Сергей Нарышкин предупредил, что Великобритания может пойти на провокации в отношении России, «если в этом заинтересована», Москва наблюдает активную работу спецслужб Соединенного Королевства, пишет RT.

