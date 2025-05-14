Жителя Кузбасса арестовали за призыв к теракту на 9 мая

Мужчину в Кемеровской области арестовали за публичные призывы к терроризму на День Победы. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

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Уточняется, что 3 мая правонарушитель разместил комментарий в одном из мессенджеров, упомянув торжественные мероприятия в честь Победы в Великой Отечественной войне.

По словам правоохранителей, житель города Киселевск был обвинен в преступлении по статье 205 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время продолжается расследование преступления и сбор доказательств.

Ранее россиянин получил пять лет за оправдание терроризма, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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