В Театральном центре «На Страстном» сменили руководство

В Москве в Театральном центре «На Страстном» сменили руководство, сообщает «Театръ».

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После 23-летнего периода работы уволен директор и художественный руководитель центра Михаил Пушкин. Новым директором назначен режиссёр и продюсер Никита Владимиров.

Театральный центр «На Страстном» опубликовал в соцсетях сообщение об окончании работы прежней команды.

«Дорогие зрители и коллеги, сегодня мы — команда, с которой 23 года назад начался Театральный центр “На Страстном”, — прощаемся с вами. Уверены, что мы ещё встретимся. Поэтому до новых встреч!», - говорится в обращении к зрителям.

Ранее худрук Театра сатиры Герасимов вызвался возглавить новый патриотический театр, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
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