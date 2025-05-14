Президент Бразилии лично попросит Путина поехать на переговоры в Стамбул

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует посетить Москву, чтобы убедить президента РФ Владимира Путина отправиться на переговоры в Стамбул. Об этом сообщает CNN Brazil.

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Бразильский президент также сообщил, что во время своего последнего визита в Москву 8–10 мая получил просьбу президента Украины Владимира Зеленского спросить Путина о готовности к перемирию. Лула да Силва утверждает, что передал российскому президенту слова Зеленского при первой возможности.

Переговоры Москвы и Киева по урегулированию российско-украинского конфликта запланированы на 15 мая в Стамбуле. Состав российской переговорной группы не раскрывался. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что сам приедет в Турцию. Во встрече также намерена участвовать американская делегация, ее возглавит госсекретарь США Марко Рубио.


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Фото: Соцсети Жаира Болсонару
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаБразилия

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