Президент Бразилии лично попросит Путина поехать на переговоры в Стамбул

Бразильский президент также сообщил, что во время своего последнего визита в Москву 8–10 мая получил просьбу президента Украины Владимира Зеленского спросить Путина о готовности к перемирию. Лула да Силва утверждает, что передал российскому президенту слова Зеленского при первой возможности.

Переговоры Москвы и Киева по урегулированию российско-украинского конфликта запланированы на 15 мая в Стамбуле. Состав российской переговорной группы не раскрывался. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что сам приедет в Турцию. Во встрече также намерена участвовать американская делегация, ее возглавит госсекретарь США Марко Рубио.



