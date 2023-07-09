В США заявили об уничтожении Украины вместо России

По его словам, уничтоженной оказалась Украина и ее нация, а не Россия. При этом США не были заинтересованы в Киеве. Как отметил эксперт, чтобы выйти из конфликта вокруг Украины, следует признать непопулярную в Америке правду.

Ранее Макгрегор призвал Зеленского готовиться к потере Одессы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

