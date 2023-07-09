В США заявили об уничтожении Украины вместо России

Власти Соединенных Штатов готовили Украину для того, чтобы ослабить Россию и присвоить ее ресурсы, сообщил бывший советник главы американского Министерства обороны полковник Дуглас Макгрегор.

Экс-советник Пентагона заявил о намерении НАТО вторгнуться на Украину

По его словам, уничтоженной оказалась Украина и ее нация, а не Россия. При этом США не были заинтересованы в Киеве. Как отметил эксперт, чтобы выйти из конфликта вокруг Украины, следует признать непопулярную в Америке правду.

Ранее Макгрегор призвал Зеленского готовиться к потере Одессы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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