В США заявили об уничтожении Украины вместо России
9 июля 202309:37
Власти Соединенных Штатов готовили Украину для того, чтобы ослабить Россию и присвоить ее ресурсы, сообщил бывший советник главы американского Министерства обороны полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, уничтоженной оказалась Украина и ее нация, а не Россия. При этом США не были заинтересованы в Киеве. Как отметил эксперт, чтобы выйти из конфликта вокруг Украины, следует признать непопулярную в Америке правду.
Ранее Макгрегор призвал Зеленского готовиться к потере Одессы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru