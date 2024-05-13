ФНС доначислила 500 млн рублей налогов сети «АндерСон»

По словам источника РБК, сумма доначислений по группе «АндерСон» превысила 550 миллионов рублей, из которых на налоги приходится около 370 миллионов рублей, остальное — штрафы и пени.

О проверках в «АндерСоне» на предмет использования «ресторанной схемы» сообщалось еще осенью 2022 года. Основательница сети Анастасия Татулова (включена Минюстом в реестр иноагентов) тогда назвала проверки «операцией по окончательному выдворению ее из страны». В ноябре прошлого года Татулова и ее партнер по бизнесу Александр Лебедев продали сеть «Вкусвиллу».

Основательница сети кофеен «Андерсон» Анастасия Татулова в интервью НСН тогда рассказала, что решила продать бренд и основные активы сети «Вкусвиллу», чтобы сосредоточиться на консалтинге и офлайн-проектах в «других географиях».

