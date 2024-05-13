Макаревич рассказал, что считает дни до победы Украины

Уехавший из России музыкант, основатель рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) рассказал, что очень хочет победы Украины в конфликте с Россией и считает дни до нее. В ходе разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, думая, что разговаривает с президентом Украины, Макаревич сказал, что в первый день победы приедет на Украину и даст «бешеный концерт».

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«Я очень хочу вашей победы, я считаю до неё дни. Я желаю вам тройного здоровья. Я вам желаю все это выдержать и сдюжить, и всех их победить. Выхода нет!» – сказал музыкант во время разговора, видео которого пранкеры опубликовали в своем Telegram-канале.

Макаревич добавил, что вернется в Россию только после смены власти, однако до этого, как считает Макаревич, он может и не дожить. Музыкант также рассказал, что помогает гражданскому населению Украины.

Ранее Макаревич ответил своим недоброжелателям по поводу молчания на фоне трагедии в «Крокус Сити Холле».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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