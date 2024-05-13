Макаревич рассказал, что считает дни до победы Украины
Уехавший из России музыкант, основатель рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) рассказал, что очень хочет победы Украины в конфликте с Россией и считает дни до нее. В ходе разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, думая, что разговаривает с президентом Украины, Макаревич сказал, что в первый день победы приедет на Украину и даст «бешеный концерт».
«Я очень хочу вашей победы, я считаю до неё дни. Я желаю вам тройного здоровья. Я вам желаю все это выдержать и сдюжить, и всех их победить. Выхода нет!» – сказал музыкант во время разговора, видео которого пранкеры опубликовали в своем Telegram-канале.
Макаревич добавил, что вернется в Россию только после смены власти, однако до этого, как считает Макаревич, он может и не дожить. Музыкант также рассказал, что помогает гражданскому населению Украины.
Ранее Макаревич ответил своим недоброжелателям по поводу молчания на фоне трагедии в «Крокус Сити Холле».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Для шоу «Светлаков+» придумали четыре новых персонажа
- Голикова: Ожидаемая продолжительность здоровой жизни достигла 61,4 года
- ФНС доначислила 500 млн рублей налогов сети «АндерСон»
- МВД объявило в розыск правнучку летчика Чкалова
- Дефицит бюджета России в январе-апреле составил 1,484 трлн рублей
- Макаревич рассказал, что считает дни до победы Украины
- Угроза обрушения пострадавшего дома в Белгороде сохраняется
- Мантуров: В 2025 году начнется создание ракетного комплекса сверхтяжелого класса
- В ДНР четыре сотрудника МЧС пострадали из-за атаки беспилотника
- Депутат Чаплин рассказал, как спасти яблони от весенних морозов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru