МВД объявило в розыск правнучку летчика Чкалова

Правнучку летчика Валерия Чкалова, гражданку Израиля Дарью Богданову объявили в розыск, следует из базы МВД России.

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«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке.

Ранее стало известно, что прокуратура Москвы провела проверку публикаций в соцсетях Богдановой и обнаружила материалы с призывами к террористической деятельности, напоминает RT. В отношении девушки возбудили уголовное дело о призывах к терроризму.

Как отмечал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, по запросу которого была проведена проверка, родственница советского летчика критично высказывалась о России, собирала деньги для ВСУ, а также призывала к ядерному удару по Москве.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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