МВД объявило в розыск правнучку летчика Чкалова
Правнучку летчика Валерия Чкалова, гражданку Израиля Дарью Богданову объявили в розыск, следует из базы МВД России.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке.
Ранее стало известно, что прокуратура Москвы провела проверку публикаций в соцсетях Богдановой и обнаружила материалы с призывами к террористической деятельности, напоминает RT. В отношении девушки возбудили уголовное дело о призывах к терроризму.
Как отмечал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, по запросу которого была проведена проверка, родственница советского летчика критично высказывалась о России, собирала деньги для ВСУ, а также призывала к ядерному удару по Москве.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Голикова: Ожидаемая продолжительность здоровой жизни достигла 61,4 года
- ФНС доначислила 500 млн рублей налогов сети «АндерСон»
- МВД объявило в розыск правнучку летчика Чкалова
- Дефицит бюджета России в январе-апреле составил 1,484 трлн рублей
- Макаревич рассказал, что считает дни до победы Украины
- Угроза обрушения пострадавшего дома в Белгороде сохраняется
- Мантуров: В 2025 году начнется создание ракетного комплекса сверхтяжелого класса
- В ДНР четыре сотрудника МЧС пострадали из-за атаки беспилотника
- Депутат Чаплин рассказал, как спасти яблони от весенних морозов
- Новак анонсировал запуск нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru