МВД объявило в розыск правнучку летчика Чкалова

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке.

Ранее стало известно, что прокуратура Москвы провела проверку публикаций в соцсетях Богдановой и обнаружила материалы с призывами к террористической деятельности, напоминает RT. В отношении девушки возбудили уголовное дело о призывах к терроризму.

Как отмечал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, по запросу которого была проведена проверка, родственница советского летчика критично высказывалась о России, собирала деньги для ВСУ, а также призывала к ядерному удару по Москве.

