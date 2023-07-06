Экс-советник Пентагона заявил о намерении НАТО вторгнуться на Украину

Члены Североатлантического альянса разрабатывают план ввода войск на территорию Украины. Такое мнение в эфире канала YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

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«Страны НАТО планируют интервенцию на Украину. Это произойдет в любом случае», - полагает офицер.

По его мнению, планы ввода войск обсуждают в руководстве Польши и Литвы. Эти страны могут провести операцию самостоятельно, предупредил Макгрегор.

Глава комитета парламента ФРГ по внешней политике от Социал-демократической партии Михаэль Рот призвал принимать Украину в НАТО по частям. Он уточнил, что речь идет только о территориях, которые контролирует Киев, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
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