Экс-советник Пентагона заявил о намерении НАТО вторгнуться на Украину
Члены Североатлантического альянса разрабатывают план ввода войск на территорию Украины. Такое мнение в эфире канала YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Страны НАТО планируют интервенцию на Украину. Это произойдет в любом случае», - полагает офицер.
По его мнению, планы ввода войск обсуждают в руководстве Польши и Литвы. Эти страны могут провести операцию самостоятельно, предупредил Макгрегор.
Глава комитета парламента ФРГ по внешней политике от Социал-демократической партии Михаэль Рот призвал принимать Украину в НАТО по частям. Он уточнил, что речь идет только о территориях, которые контролирует Киев, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru