Мантуров: В 2025 году начнется создание ракетного комплекса сверхтяжелого класса
Космический ракетный комплекс сверхтяжелого класса начнут создавать на космодроме Восточный с 2025 года. Об этом заявил исполняющий обязанности вице-премьера - министра промышленности и торговли Денис Мантуров, сообщает ТАСС.
«Рассчитываем в следующем году начать создание на Восточном космического комплекса сверхтяжелого класса», — указал Мантуров.
Кроме того, и.о. вице-премьера напомнил, что уже реализуется проект по разработке многоразовых носителей.
Ранее Денис Мантуров анонсировал запуск более ста космических аппаратов до конца года, напоминает RT.
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