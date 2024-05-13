Мантуров: В 2025 году начнется создание ракетного комплекса сверхтяжелого класса

Космический ракетный комплекс сверхтяжелого класса начнут создавать на космодроме Восточный с 2025 года. Об этом заявил исполняющий обязанности вице-премьера - министра промышленности и торговли Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

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«Рассчитываем в следующем году начать создание на Восточном космического комплекса сверхтяжелого класса», — указал Мантуров.

Кроме того, и.о. вице-премьера напомнил, что уже реализуется проект по разработке многоразовых носителей.

Ранее Денис Мантуров анонсировал запуск более ста космических аппаратов до конца года, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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