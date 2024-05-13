Мантуров: В 2025 году начнется создание ракетного комплекса сверхтяжелого класса

«Рассчитываем в следующем году начать создание на Восточном космического комплекса сверхтяжелого класса», — указал Мантуров.

Кроме того, и.о. вице-премьера напомнил, что уже реализуется проект по разработке многоразовых носителей.

Ранее Денис Мантуров анонсировал запуск более ста космических аппаратов до конца года, напоминает RT.

