В ДНР четыре сотрудника МЧС пострадали из-за атаки беспилотника

Четыре сотрудника МЧС пострадали из-за атаки беспилотника в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Автомобиль подорвался на взрывоопасном предмете в ДНР

По данным МЧС, пострадавшие спешили на пожар в Горловке.

«В пути их настиг беспилотный летательный аппарат. Личный состав самостоятельно эвакуировался с места обстрела на втором пожарном автомобиле», — указали в ведомстве, отметив, что получивших травмы доставили в больницу.

Кроме того, МЧС сообщило, что при атаке получила повреждения пожарная автоцистерна.

Ранее три спасателя пострадали в Белгороде при повторном обрушении части дома после удара ВСУ, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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