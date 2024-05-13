В ДНР четыре сотрудника МЧС пострадали из-за атаки беспилотника
Четыре сотрудника МЧС пострадали из-за атаки беспилотника в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным МЧС, пострадавшие спешили на пожар в Горловке.
«В пути их настиг беспилотный летательный аппарат. Личный состав самостоятельно эвакуировался с места обстрела на втором пожарном автомобиле», — указали в ведомстве, отметив, что получивших травмы доставили в больницу.
Кроме того, МЧС сообщило, что при атаке получила повреждения пожарная автоцистерна.
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