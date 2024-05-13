Для шоу «Светлаков+» придумали четыре новых персонажа
Шоу «Светлаков+» — аналог популярного шоу «Наша Russia» - выйдет в эфир 24 мая на телеканале ТНТ. Шоумен Сергей Светлаков рассказал, что придумал для своей новой программы новых персонажей, созвучных времени.
По его словам, герои должны быть интересны и понятны «и москвичу, и человеку из уральской глубинки». В итоге около тридцати образов пришлось отсечь: родились семь персонажей – трое взяты из шоу «Наша Russia» и четверо придуманы с нуля.
В частности в шоу проявится блогер-путешественник Рихард с рассказом о том, какие испытания приготовлены для иностранца в России, заблудившийся в собственном особняке чиновник, с которым вдруг начинает разговаривать его Совесть, говорится в сообщении телеканала.
Сергей Светлаков ранее рассказал, как спас коллегу Сергея Бурунова во время теракта перед выступлением группы «Пикник» в концертном зале «Крокус Сити Холл».
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