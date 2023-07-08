Экс-советник Пентагона призвал Зеленского готовиться к потере Одессы

Военный считает, что дальнейшие решения Североатлантического альянса по Украине могут вынудить российское руководство пойти в наступление и взять под контроль Одессу. У Москвы есть для этого необходимые ресурсы, предупредил Макгрегор.

По его мнению, Россия еще не взяла под контроль Одессу из-за нежелания новой эскалации в ходе конфликта. Военный призвал украинские власти учитывать вероятность потери приморского города.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ трудно наступать из-за преимущества российской армии в дальнобойном оружии, передает «Радиоточка НСН».

