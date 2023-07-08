Экс-советник Пентагона призвал Зеленского готовиться к потере Одессы

Если НАТО пойдет на провокационные шаги в ходе саммита в Вильнюсе, то Украина может лишиться Одессы. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Judjing Freedom высказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Украинский полковник признал неспособность ВСУ пробить оборону ВС РФ

Военный считает, что дальнейшие решения Североатлантического альянса по Украине могут вынудить российское руководство пойти в наступление и взять под контроль Одессу. У Москвы есть для этого необходимые ресурсы, предупредил Макгрегор.

По его мнению, Россия еще не взяла под контроль Одессу из-за нежелания новой эскалации в ходе конфликта. Военный призвал украинские власти учитывать вероятность потери приморского города.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ трудно наступать из-за преимущества российской армии в дальнобойном оружии, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Дюк Ришелье
ТЕГИ:ОдессаВладимир ЗеленскийУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры