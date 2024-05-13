Дефицит бюджета России в январе-апреле составил 1,484 трлн рублей

По данным ведомства, доходы бюджета в этот период составили 11 684 млрд рублей — на 50,1% больше, чем годом ранее. При этом объем расходов вырос на 21,5% по сравнению с январем-апрелем 2023 года, до 13 168 млрд рублей.

«Несколько более ускоренное финансирование расходов... в том числе связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам», — пояснили в Минфине.

По данным министерства, нефтегазовые доходы бюджета в январе-апреле выросли на 82,2% год к году и составили 4 157 млрд рублей, ненефтегазовые — увеличились на 36,8%, до 7 526 млрд рублей. При этом поступления оборотных налогов, в том числе НДС, выросли на 25,4% и оказались выше планового уровня.

Минфин подчеркнул, что динамика доходов и расходов за четыре месяца года свидетельствует об исполнении бюджета в соответствии с утвержденными целевыми параметрами структурного дефицита.

