Угроза обрушения пострадавшего дома в Белгороде сохраняется

В ходе оперативного совещания, видеотрансляция которого ведется в соцсетях губернатора региона, министр сказала, что угроза обрушения сохраняется в части одной блок-секции – до деформационных швов.

Десятиэтажный многоквартирный дом в Белгороде частично обрушился в воскресенье, 12 мая, в ходе обстрела со стороны ВСУ. Под завалами погибли 15 человек, еще три жителя стали жертвами при вечернем обстреле города, 27 человек получили ранения.

Минувшей ночью спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде пятнадцатого погибшего, сообщает пресс-служба МЧС России.

