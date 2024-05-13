Угроза обрушения пострадавшего дома в Белгороде сохраняется
Угроза обрушения конструкций многоэтажного дома на улице Щорса в Белгороде сохраняется. Об этом заявила министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина.
В ходе оперативного совещания, видеотрансляция которого ведется в соцсетях губернатора региона, министр сказала, что угроза обрушения сохраняется в части одной блок-секции – до деформационных швов.
Десятиэтажный многоквартирный дом в Белгороде частично обрушился в воскресенье, 12 мая, в ходе обстрела со стороны ВСУ. Под завалами погибли 15 человек, еще три жителя стали жертвами при вечернем обстреле города, 27 человек получили ранения.
Минувшей ночью спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде пятнадцатого погибшего, сообщает пресс-служба МЧС России.
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- Угроза обрушения пострадавшего дома в Белгороде сохраняется
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