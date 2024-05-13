Голикова: Ожидаемая продолжительность здоровой жизни достигла 61,4 года
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в РФ составила 61,4 года. Об этом заявила кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова.
По ее словам, увеличение этого параметра — один из пунктов указа президента Владимира Путина.
«Это в некотором смысле опросный показатель, нам нужно стремиться к его увеличению. Сегодня ожидаемая продолжительность здоровой жизни составляет 61,4 года», — цитирует Голикову ТАСС.
Кандидат в вице-премьеры указала, что за прошлый год этот параметр повысился на 1,5 года по сравнению с данными 2022 года. Вместе с тем в стране есть «существенный ресурс» для увеличения этого показателя.
Ранее Владимир Путин утвердил национальные цели развития России до 2030-го, а также на перспективу — до 2036 года. В число приоритетных задач вошло увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030-му) и 81 года (к 2036-му), пишет RT.
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