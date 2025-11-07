В США заявили, что урегулирование конфликта на Украине приведет РФ к экономическому росту

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что дипломатическое урегулирование украинского конфликта откроет путь к экономическому росту, как для России, так и для Украины, сообщают «Известия».

США призвали разработать протоколы безопасности для урегулирования на Украине

По его словам, стороны рано или поздно осознают, что военный путь является тупиковым, и предпочтут дипломатические методы. Одной из ключевых проблем на пути к миру он назвал отсутствие доверия между Москвой и Киевом, проведя параллель с аналогичными сложностями в переговорных процессах на Ближнем Востоке.

Особое внимание Уиткофф уделил своим встречам с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что провел с ним шесть встреч. Каждая из них длилась не менее четырех часов, а некоторые продолжались до пяти.

Ранее Уиткофф заявил, что в вопросе урегулирования украинского конфликта наблюдается определtнный прогресс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

