В США заявили, что урегулирование конфликта на Украине приведет РФ к экономическому росту
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что дипломатическое урегулирование украинского конфликта откроет путь к экономическому росту, как для России, так и для Украины, сообщают «Известия».
По его словам, стороны рано или поздно осознают, что военный путь является тупиковым, и предпочтут дипломатические методы. Одной из ключевых проблем на пути к миру он назвал отсутствие доверия между Москвой и Киевом, проведя параллель с аналогичными сложностями в переговорных процессах на Ближнем Востоке.
Особое внимание Уиткофф уделил своим встречам с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что провел с ним шесть встреч. Каждая из них длилась не менее четырех часов, а некоторые продолжались до пяти.
Ранее Уиткофф заявил, что в вопросе урегулирования украинского конфликта наблюдается определtнный прогресс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США заявили, что урегулирование конфликта на Украине приведет РФ к экономическому росту
- ФИФА назвала претендентов на награду лучшему игроку 2025 года
- ISU официально лишил Валиеву «золота» чемпионата Европы-2022
- В России хотят обязать мужчин платить женщинам за домашний труд
- В Госдуме предложили водить детей в церковь вместо сатанистских квестов
- СМИ: Дед Мороз помешал бороться с повышением утильсбора в России
- В России впервые завели дело за поиск экстремистских материалов в Сети
- Глава Кинельского района Жидков подал в отставку после скандала с губернатором
- В Курской области мужчина пострадал при атаке дрона в Рыльском районе
- Трамп рассказал о состоянии упавшего в обморок в Белом доме мужчины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru