Максимальный размер больничного превысит 8 тысяч рублей в день

Согласно данным Социального фонда, суточный лимит выплат по больничному листу возрастет с текущих 5,7 тысяч рублей до 8,5 тысяч рублей к 2028 году. Повышение будет поэтапным: в 2026 году максимум составит 6,8 тысяч рублей в день, а в 2027 году — почти 8 тысяч рублей. Изменения связаны с ростом заработных плат в стране и увеличением предельной базы для начисления страховых взносов.

На максимальные выплаты могут рассчитывать россияне с официальным стажем более восьми лет и стабильным высоким доходом — от 230 до 260 тысяч рублей в месяц. При этом, граждане в последнее время стали реже оформлять больничные листы.

Индексация выплат по болезни позволит россиянам получить больше денег в 2026-м году, а самозанятые смогут оформить их впервые, рассказал директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин в разговоре с НСН.

