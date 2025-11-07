В России впервые завели дело за поиск экстремистских материалов в Сети

Административный протокол по этому делу составлен в отношении 20-летнего медработника. По словам адвоката обвиняемого Сергея Барсукова, его клиент вину не признает, так как случайно наткнулся на информацию о запрещенных в России формированиях («Азов» и РДК). Он ознакомился с ней в общественном транспорте. Защита подчеркивает, что обвиняемый активно участвует в патриотической жизни своего учебного заведения.

Адвокат указывает на несостоятельность обвинений и отсутствие доказательств умысла. Ситуация вызывает вопросы о механизме доказательства подобных правонарушений. Как пояснил эксперт Леонид Коник, оператор связи не может отслеживать посещаемые пользователем сайты. Для этого требуется либо доступ к его устройству, либо, как в курьезных случаях, «донос» с фотографией экрана из общественного транспорта.

Ранее стало известно, что закон о запрете поиска экстремистских материалов могут скорректировать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

