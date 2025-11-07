Эта структура обеспечила поддержку и организацию визита знаменитости. В ходе поездки она встретилась с представителями местных организаций и выразила благодарность Legacy of War Foundation за содействие.

Указанный фонд ведет деятельность на Украине, в том числе взаимодействуя с ЛГБТ-сообществом, которое в России признано экстремистским и запрещено.

Ранее стало известно, что команда Джоли звонила в офис президента Украины Владимира Зеленского, чтобы вызволить из территориального центра комплектования (аналог военкомата) своего водителя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

