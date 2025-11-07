СМИ: Дед Мороз помешал бороться с повышением утильсбора в России

На этот раз чиновники сослались на празднование Дня рождения Деда Мороза. Изначально депутаты планировали акцию на 9 ноября, но получили отказ из-за мероприятия, приуроченного к Международному дню борьбы с фашизмом. После этого они подали заявки на 15 и 16 ноября, рассчитывая провести митинг в один из дней.

Однако городская администрация вновь не дала согласия, пояснив, что 15 ноября площадь будет занята концертной программой «К России с любовью», а 16 ноября — детским праздником в честь новогоднего волшебника. Организаторы митинга намерены не сдаваться и продолжать подавать заявки, и в крайнем случае — обжаловать отказы в суде.

Первый митинг состоялся 11 октября возле Дома молодёжи.

Ранее правительство приняло постановление о модернизации системы утилизационного сбора — новые правила начнут действовать с 1 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

