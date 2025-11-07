ISU официально лишил Валиеву «золота» чемпионата Европы-2022

Решение окончательно лишило спортсменку золотой медали чемпионата Европы 2022 года. Международный союз конькобежцев (ISU) официально перераспределил награды. «Золото» теперь присуждено другой россиянке — Анне Щербаковой. «Серебро» досталось Александре Трусовой, а «бронза» — бельгийке Луне Хендрикс.

Кроме того, с Валиевой взысканы судебные издержки на общую сумму около 23 тысяч швейцарских франков (почти 2,3 млн рублей), которые будут направлены в ISU и Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Ранее стало известно, что Валиева решила возобновить карьеру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

