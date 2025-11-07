В Госдуме предложили водить детей в церковь вместо сатанистских квестов
Член думского комитета по защите семьи Евгений Марченко выступил с инициативой запретить в России квесты с сатанистской (международное движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в РФ) тематикой, сообщает издание «Абзац».
По его мнению, такие развлечения несут духовную угрозу для несовершеннолетних. Интерес к подобной тематике возникает из-за «духовной пустоты». Депутат предложил альтернативу: вместо квестов водить детей в храмы, церкви или воскресные школы для общения со священниками. Что касается организаторов таких мероприятий, Марченко призвал их наказывать, в том числе административными арестами.
Свою позицию он подкрепил недавним случаем в Челябинске, где школьники посетили квест с атрибутикой, напоминающей пентаграмму. Этот инцидент получил широкий резонанс в соцсетях и привлек внимание властей. Ранее с аналогичной инициативой о запрете мероприятий, связанных с оккультизмом, выступал и глава Федерального проекта по безопасности Виталий Бородин, предлагавший запретить Хеллоуин в учебных заведениях.
Ранее священник РПЦ усомнился в эффективности запрета «несуществующего» движения сатанизма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
