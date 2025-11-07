В России хотят обязать мужчин платить женщинам за домашний труд
Психолог и общественный деятель Александра Миллер выступила с инициативой законодательно закрепить выплаты мужей своим женам, которые полностью посвятили себя ведению домашнего хозяйства, сообщает издание «Абзац».
По мнению эксперта, это была бы не «подачка», а справедливая компенсация за труд и признание вклада женщины в успех супруга. Такой подход превратил бы женщину из «просительницы» в финансово независимого партнера, что укрепляет семью и строит честные отношения.
Идея нашла поддержку в экономических расчетах: доцент Финансового университета Светлана Сазанова подсчитала, что работа жены по дому может экономить семье до 100 тысяч рублей в месяц, заменяя услуги уборщицы, повара, водителя и репетитора.
В контексте обсуждения мер поддержки семьи также напомнили о предложении засчитывать время ухода за детьми в пенсионный стаж, что особенно актуально для многодетных родителей.
Председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» юрист Иван Курбаков заявил, что выплата женщинам зарплаты за домашний труд может привести к конфликтам и разводам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России хотят обязать мужчин платить женщинам за домашний труд
- В Госдуме предложили водить детей в церковь вместо сатанистских квестов
- СМИ: Дед Мороз помешал бороться с повышением утильсбора в России
- В России впервые завели дело за поиск экстремистских материалов в Сети
- Глава Кинельского района Жидков подал в отставку после скандала с губернатором
- В Курской области мужчина пострадал при атаке дрона в Рыльском районе
- Трамп рассказал о состоянии упавшего в обморок в Белом доме мужчины
- Звезда фильма «Ширли Валентайн» Полин Коллинз умерла на 86-м году жизни
- Песков объяснил, почему Путин не стал отдельно встречаться с Федорищевым
- «Роль-подарок!»: Долинская о своей героине в спектакле «Анна Каренина»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru