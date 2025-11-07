В России хотят обязать мужчин платить женщинам за домашний труд

Психолог и общественный деятель Александра Миллер выступила с инициативой законодательно закрепить выплаты мужей своим женам, которые полностью посвятили себя ведению домашнего хозяйства, сообщает издание «Абзац».

Психолог предупредила, что женщина не должна зарабатывать больше мужчины

По мнению эксперта, это была бы не «подачка», а справедливая компенсация за труд и признание вклада женщины в успех супруга. Такой подход превратил бы женщину из «просительницы» в финансово независимого партнера, что укрепляет семью и строит честные отношения.

Идея нашла поддержку в экономических расчетах: доцент Финансового университета Светлана Сазанова подсчитала, что работа жены по дому может экономить семье до 100 тысяч рублей в месяц, заменяя услуги уборщицы, повара, водителя и репетитора.

В контексте обсуждения мер поддержки семьи также напомнили о предложении засчитывать время ухода за детьми в пенсионный стаж, что особенно актуально для многодетных родителей.

Председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» юрист Иван Курбаков заявил, что выплата женщинам зарплаты за домашний труд может привести к конфликтам и разводам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

