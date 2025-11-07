В России хотят обязать мужчин платить женщинам за домашний труд

По мнению эксперта, это была бы не «подачка», а справедливая компенсация за труд и признание вклада женщины в успех супруга. Такой подход превратил бы женщину из «просительницы» в финансово независимого партнера, что укрепляет семью и строит честные отношения.

Идея нашла поддержку в экономических расчетах: доцент Финансового университета Светлана Сазанова подсчитала, что работа жены по дому может экономить семье до 100 тысяч рублей в месяц, заменяя услуги уборщицы, повара, водителя и репетитора.

В контексте обсуждения мер поддержки семьи также напомнили о предложении засчитывать время ухода за детьми в пенсионный стаж, что особенно актуально для многодетных родителей.

Председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» юрист Иван Курбаков заявил, что выплата женщинам зарплаты за домашний труд может привести к конфликтам и разводам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

