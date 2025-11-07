ФИФА назвала претендентов на награду лучшему игроку 2025 года

В шорт-лист вошли 11 футболистов, представляющих ведущие европейские клубы. Наибольшее представительство в списке у парижского ПСЖ, который выдвинул четырех кандидатов: Усмана Дембеле, Ашрафа Хакими, Нуну Мендеша и Витинью.

Также в числе номинантов — звезды мирового футбола, такие как Гарри Кейн («Бавария»), Килиан Мбаппе («Реал») и Мохаммед Салах («Ливерпуль»). «Барселону» представляют трое игроков (Педри, Рафинья и Ламин Ямаль), а «Челси» — Коул Палмер.

В прошлом сезоне эту престижную награду получил бразилец Винисиус Жуниор из мадридского «Реала».

Ранее сборная России поднялась на 30-е место в рейтинге ФИФА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

