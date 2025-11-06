Глава Кинельского района Жидков подал в отставку после скандала с губернатором

Депутаты Кинельского района Самарской области приняли отставку главы муниципалитета Юрия Жидкова, которого ранее грубо отправил в отставку губернатор региона Вячеслав Федорищев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы заседания. В решении указано, что отставка Жидкова принята «по собственному желанию».

Инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс, произошел 14 октября во время визита Федорищева в одну из школ района, где расположена Аллея памяти. Губернатор несколько раз задал вопрос о камне, оставшемся в траве после установки памятника героям Великой Отечественной войны. Когда глава района объяснил происхождение камня, губернатор в грубой форме потребовал его увольнения и хлопнул по плечу.

На следующий день Жидков был госпитализирован. В Минздраве Самарской области сообщили, что чиновник находился в больнице до 30 октября, после чего был выписан. Позднее Жидков уточнил, что камень с табличкой был первоначально заложен на месте будущего обелиска, а после его открытия жители решили сохранить памятный знак и перенесли его на территорию школы.

В настоящее время в Кинельском районе проводится повторный конкурс на должность главы. Прием заявок продлится до 16 ноября, так как предыдущий конкурс не состоялся из-за отсутствия кандидатов, передает «Радиоточка НСН».

