Глава Кинельского района Жидков подал в отставку после скандала с губернатором

Депутаты Кинельского района Самарской области приняли отставку главы муниципалитета Юрия Жидкова, которого ранее грубо отправил в отставку губернатор региона Вячеслав Федорищев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы заседания. В решении указано, что отставка Жидкова принята «по собственному желанию».

Инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс, произошел 14 октября во время визита Федорищева в одну из школ района, где расположена Аллея памяти. Губернатор несколько раз задал вопрос о камне, оставшемся в траве после установки памятника героям Великой Отечественной войны. Когда глава района объяснил происхождение камня, губернатор в грубой форме потребовал его увольнения и хлопнул по плечу.