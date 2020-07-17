В США рекорд по суточному приросту зараженных COVID-19
В Соединенных Штатах обновлен рекорд по суточному приросту случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.
Указывается, что за последние сутки в стране выявлено 71 135 новых случаев заболевания.
США остаются на первом месте в мире по числу случаев COVID-19. Всего в начала пандемии в стране выявлен 3 574 371 случай заболевания. Умерли 138 291 пациентов.
Накануне вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН прокомментировал заявление ученых лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН в Новосибирске о получении антител, нейтрализующих коронавирус.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru