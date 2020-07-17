В США рекорд по суточному приросту зараженных COVID-19

Указывается, что за последние сутки в стране выявлено 71 135 новых случаев заболевания.

США остаются на первом месте в мире по числу случаев COVID-19. Всего в начала пандемии в стране выявлен 3 574 371 случай заболевания. Умерли 138 291 пациентов.

Накануне вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН прокомментировал заявление ученых лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН в Новосибирске о получении антител, нейтрализующих коронавирус.



