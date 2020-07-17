В США рекорд по суточному приросту зараженных COVID-19

В Соединенных Штатах обновлен рекорд по суточному приросту случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.

США пригрозили наказать «российских хакеров» за попытку украсть разработки по вакцине от COVID-19

Указывается, что за последние сутки в стране выявлено 71 135 новых случаев заболевания.

США остаются на первом месте в мире по числу случаев COVID-19. Всего в начала пандемии в стране выявлен 3 574 371 случай заболевания. Умерли 138 291 пациентов.

Накануне вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН прокомментировал заявление ученых лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН в Новосибирске о получении антител, нейтрализующих коронавирус.


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ФОТО: pixabay.com
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